Китайська влада вважає, що електромобілі Tesla можуть стежити за людьми, і тому обмежують їх використання військовими і чиновниками. Глава Tesla заявив, що якщо ці підозри правдиві, то компанію просто закриють.

Минулого тижня американський журнал Wall Street Journal повідомив, що влада Китаю побачила в машинах Tesla загрозу нацбезпеці. Чиновники вважають, що встановлені в Tesla камери можуть збирати і зберігати відеоматеріал, а синхронізація систем машини зі смартфонами дозволяє стежити за їх власниками. Влада Китаю вважають, що ці дані можуть в результаті опинитися не тільки у Tesla, але і в уряду США, з яким у КНР йде так звана торгова війна.

Через це влада непублічно обмежує використання електромобілів Tesla військовими, співробітниками важливих стратегічних компаній і чиновниками.

Глава Tesla Ілон Маск зауважив, що дотримується всіх вимог китайських законів в частині безпеки користувачів.

Тепер, як пише видання Asia Nikkei, Маск пообіцяв закрити всю компанію, якщо підозри китайської влади підтвердяться.

«У нас є дуже сильний стимул дотримуватися конфіденційності будь-якої інформації. Якщо Tesla буде використовувати свої автомобілі для шпигунства в Китаї або де-небудь ще, нас просто закриють», – сказав Маск.

У 2020 році Tesla заробила в Китаї 6,66 млрд доларів. Це майже третини від усього річного прибутку компанії. Китайський ринок – не тільки найбільший в світі, але і стратегічно важливий для компаній у боротьбі за лідерство у виробництві електрокарів. З китайських компаній конкуренцію Tesla складають NIO і Geely – перший бренд повністю електричний, а другий створює окремий бренд для випуску преміальних електрокарів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»