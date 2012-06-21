Дотримуватися карантину вихідного дня, адже це єдина альтернатива локдауну, закликав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час другої зустрічі з міськими головами, присвяченої боротьбі з поширенням COVID-19.

«Ми не хочемо запроваджувати жорсткий локдаун, який був навесні. Щодо посилення карантинних обмежень ми готові вислухати ваші поради», — зазначив Прем’єр, додавши, що варто розглядати всі можливі варіанти в разі погіршення ситуації із захворюваністю, зокрема й вірогідне посилення карантинних обмежень. Можливо, що їх запровадять в середині або наприкінці грудня терміном на кілька тижнів.

Міністерству енергетики спільно з органами місцевого самоврядування доручено опрацювати питання потужностей електромереж поблизу лікарень для забезпечення постійної подачі кисню, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів. Прем’єр закликав очільників міст налагодити маршрутизацію перевезення пацієнтів із COVID-19. Вирішено проводити такі зустрічі з Прем’єром щотижня для обговорення оперативної ситуації.