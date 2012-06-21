Влада Німеччини ввела нове правило для всіх пасажирів, що прилітають. При в'їзді в країну з будь-якої частини світу тепер необхідно пред'явити негативний тест на коронавірус. Це правило діє з півночі 30 березня.

Перевірку необхідно пройти максимум за 48 годин до вильоту, а на кордоні – пред'явити документ з результатом. Йдеться про тестування із застосуванням технології ампліфікації нуклеїнових кислот (ПЛР, LAMP, TMA), або про тести на антигени для прямого виявлення коронавірусу SARS-CoV-2. Тести на антитіла не приймаються.

Правило «з тестом – на борт» не поширюється тільки на дітей до шести років. Перевірку здоров'я туристи проходять за свій рахунок. Пасажири, які не подадуть результати тесту в установленому порядку, не будуть допущені в літак.

Громадяни, які прибувають до Німеччини на інших видах транспорту, на кордоні також обов'язково повинні будуть пред'явити негативний тест на коронавірус. Раніше канцлер ФРН Ангела Меркель закликала громадян відмовитися в цьому році від поїздок як всередині країни, так і за кордон. Вона вказала, що Німеччині загрожує нова пандемія, пов'язана з поширенням нових штамів коронавірусу в Європі. За даними фахівців Університету Джонса Хопкінса, які ведуть статистику захворюваності, коронавірус в Німеччині підтвердили вже у 2 мільйонів 794 тисяч 949 осіб.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»