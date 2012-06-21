За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен, європейська влада влітку планують дозволити вільний в'їзд всім громадянам США, які зробили щеплення від коронавирусної інфекції. У Брюсселі також збираються затвердити єдиний цифровий сертифікат вакцинації від COVID-19.

В інтерв'ю The New York Times 26 квітня фон дер Ляйен зазначила, що влада США вакцинує населення швидкими темпами, причому для цього використовуються вакцини, які отримали схвалення від європейського регулятора. Йдеться про препарати Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

«Наскільки я знаю, в США застосовуються вакцини, які вже були схвалені в Європейському агентстві з лікарських засобів (ЕМА). Це дозволить забезпечити вільне пересування і поїздки в Євросоюз. Зрозуміло, що всі члени ЄС приймуть людей, вакцинованих препаратами, схваленими EMA», – додала вона.

Проект європейського цифрового сертифікату вакцинації від COVID-19 був представлений в березні. У документі буде міститися інформація про вакцинації, про останньому негативному результаті ПЛР-тесту, а також про наявність антитіл.

Раніше повідомлялося, що за даними Центру з контролю і поширенню захворювань США, близько п'яти мільйонів громадян країни, а це приблизно 8% отримали першу дозу вакцини Pfizer або Moderna, з яких-небудь причин відмовилися від другої ін'єкції. Американська газета не назвала можливі причини для відмови.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»