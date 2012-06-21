В акваторії Чорного моря катерна тактична група із залученням морської авіації Віиськово-Морських сил України разом з американським есмінцем Donald Cook і кораблем забезпечення заправником USNS Laramie, що увійшли в неї наприкінці січня, провели спільні тренування типу PASSEX. Метою стало підтримання безпеки в Чорному морі, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів ВМС України і США для виконання спільних морських операцій у складі багатонаціональних тактичних груп. Усі елементи навчання було сплановано та опрацьовано відповідно до стандартів та процедур НАТО.

«Це перші цього року тренування типу PASSEX із кораблями Сполучених Штатів Америки. Це чудова нагода для вдосконалення майстерності, морського вишколу та обміну досвідом між екіпажами наших кораблів», — цитує УНІАН командира флотилії ВМС ЗСУ капітана 1 рангу Юрія Федаша.

«Провівши двостороннє тренування на морі з українським флотом, ми обмінялися досвідом і зміцнили наше партнерство», — зазначив командир ракетного есмінця ВМС США Donald Cook Томас Ралстон.