Військово-морські сили (ВМС) України і США провели спільне тренування в акваторії Чорного моря, повідомляється на сторінці українського флоту в Facebook.
«У Чорноморській акваторії тактична група за участю ВМФ ЗСУ спільно з американським есмінцем і кораблем безпеки провела спільне тренування на морі», – зазначено в повідомленні.
За даними ВМС України, метою тренування була підтримка безпеки в Чорному морі, а також поліпшення підготовки і сумісності екіпажів кораблів ВМС України і США для виконання спільних морських операцій у складі багатонаціональних тактичних груп.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»