Вітчизняний ринок праці, як і в багатьох країнах, опинився перед серйозними економічними і соціальними викликами, спричиненими пандемією COVID-19. Згідно з експертними оцінками, до України повернулося понад 400 тисяч наших співгромадян, які працювали за кордоном. Можливість відновлення їхньої роботи за межами держави нині залишається обмеженою у зв’язку із заходами, яких вживають інші країни, зокрема й забороною в’їзду громадянам з так званої червоної зони. Звісно, певна частина трудових мігрантів знову повертається туди, де вони працювали раніше, однак далеко не всі. У зв’язку з цим нагальним залишається питання сприяння створенню нових робочих місць, зокрема й для трудових мігрантів.