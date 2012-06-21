Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»

За повідомленням штабу операції Об’єднаних сил, у понеділок на лінії зіткнення на Донбасі проросійські незаконні збройні формування 10 разів обстрілювали позиції українських підрозділів. На жаль, внаслідок чергового грубого порушення режиму припинення вогню і обстрілів один із захисників України загинув…

Найбільш агресивно збройні формування РФ вели себе в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід». Поблизу Авдіївки вони використовували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю, біля Пісків стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета. Схожі провокації зафіксовані також у Приазов’ї та неподалік Донецька.

В цих умов українські бійці змушені були декілька разів відкривати вогонь у відповідь. І не без успіху: біля Красногорівки вдалося поцілити й збити ворожий безпілотник, який свідомо перетнув лінію розмежування.