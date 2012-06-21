381 абітурієнт із Криму й 1572 з окупованих територій Донецької та Луганської областей вступили цьогоріч до українських вишів. Ідеться про освітній ступінь бакалавра. Це майже вдвічі більше, ніж на початку кампанії 2016 року. Нині квота для випускників із тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу становила понад 12 тисяч місць державного замовлення. Такі дані навів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко під час онлайн-брифінгу «Доступна освіта: дистанційне навчання в школах та перші підсумки вступної кампанії для мешканців з тимчасово окупованих територій».

Згідно з чинним законодавством, випускники з тимчасово окупованих територій вступають до навчальних закладів без ЗНО. «Ми вважаємо, що це дуже позитивно позначилося на динаміці вступу до закладів вищої освіти України таких дітей», — цитує УНІАН слова посадовця.

Вступ абітурієнтів із тимчасово окупованих територій відбувається у два етапи. Перший тривав до 20 серпня, а другий було продовжено до 23 жовтня з огляду на обставини, які складаються на пунктах пропуску, зокрема через пандемію коронавірусу.

Освітні центри, засновані в університетах, мають працювати саме до 23 жовтня. «Через освітні центри мають право вступати випускники без українських документів про освіту, що не складали ЗНО», — сказав заступник міністра. Абітурієнти мають звернутися до цих центрів і пройти підсумкову державну атестацію за спрощеною процедурою. Україна забезпечує таких вступників соціальною стипендією, підручниками на безоплатній основі й безоплатним доступом до інтернету.

«Якщо ви маєте статус переміщеної особи і вступаєте до закладів вищої освіти на навчання за контрактом, то є змога оформлювати пільговий довгостроковий кредит на здобуття вищої освіти, — зазначив Андрій Вітренко. — Ми боремося за кожну дитину, яка може вступити до закладів вищої освіти України».