Пілотний проєкт безоплатних підготовчих курсів для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій запровадило Міністерство освіти і науки. «Ми прагнемо залучити якомога більше дітей, які завершили навчання в закладах загальної середньої освіти на тимчасово окупованій території після квітня 2014 року, до навчання в Україні», — коментує профільний міністр Сергій Шкарлет.

Проєкт діятиме у 2021—2022 роках і охопить дев’ять вишів: Донецький національний технічний університет, Житомирський державний університет імені Івана Франка, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Маріупольський державний університет, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Херсонський державний університет. Там працюють освітні центри «Донбас — Україна» і «Крим — Україна». Набір уже розпочато, навчання відбуватиметься стаціонарно, змішано або дистанційно.