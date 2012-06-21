Поки всі земляни в очікуванні польоту першого «марсокоптера» Ingenuity, «старий» трудяга – марсохід К'юріосіті – продовжує досліджувати Червону планету і тішити нас не тільки новими селфі, а й цікавими науковими результатами. Наприклад, як пишуть дослідники в журналі Geology, зібрані цим марсоходом в кратері Гейла дані, допомогли дізнатися більше про те, як Марс втратив свою воду.

Кратер Гейла – дуже древній, що утворився після падіння великого астероїда понад 3,5 мільярда років тому. Приблизно в цей же час (плюс-мінус кілька сотень мільйонів років), на Марсі ще була гідросфера, а частина кратера перебувала під водою. Це означає, в ньому збереглася історія того драматичного періоду, коли Марс з придатного для життя світу перетворився на мляву холодну пустелю. Вивчивши за допомогою приладу ChemCam (цей інструмент дозволяє дистанційно визначати тип гірської породи і отримати деяку інформацію про її хімічний склад) структуру осадових порід в кратері Гейла, дослідники прийшли до висновку, що клімат на Марсі кілька разів змінювався з більш вологого на сухіший, перш ніж рідка вода остаточно покинула Червону планету.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»