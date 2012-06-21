На захисті яснозірських лісів досі стоїть диво німецької техніки — «Магірус-Дойц», що зійшов з конвеєра 1961 року. Завдяки ентузіастам-умільцям місцевого лісництва вдалося відреставрувати двигун цього 15-тонного велетня. Пожежна машина має високу прохідність, уміщує великий об’єм води й досить економна. У разі потреби швидко загасить пожежу. Надійність машина довела десятками років роботи. Як розповів лісничий Яснозірського лісництва Леонід Буруль, навіть німецькі фахівці нещодавно виявили бажання приїхати й оглянути експонат, який досі рятує корсунські ліси від пожеж.