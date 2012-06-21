На Полтавщині сталося загорання пшеничного поля, у результаті згоріло 41 га пшениці.
Про це йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
«5 липня о 13:06 поблизу с. Підгірне Кременчуцького району сталося загорання пшениці на корені (належить ТОВ «Кам'янське»). О 15:25 пожежу ліквідовано на площі 41 га (загальна площа поля 68 га). Врятовано 27 га пшениці», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до гасіння пожежі залучалось 7 од. тех. та 21 чол., з них від ДСНС 4 од. тех. та 16 чол. о/с.