Volkswagen опублікував перший тізер концепт-кара Trinity Project, який повинен дати уявлення про майбутню флагманську модель німецького автовиробника. Подібний автомобіль запустять у серію через п'ять років.

Судячи по зображенню, автомобіль нагадує фопму великого фастбека. Мабуть, новинка стане продовженням концепції електричного прототипу I.D. Vizzion, представленого в березні 2018 року в рамках Женевського автосалону.

В основу Trinity Project ляже абсолютно нова архітектура з новими електричними двигунами, акумуляторами і програмним забезпеченням. Крім того, автомобіль отримає надшвидку систему поповнення запасу батарей. У компанії відзначили, що процес підзарядки займе не більше часу, ніж заправка машини з двигуном внутрішнього згоряння.

На новинці використовуватимуть автопілот четвертого рівня. Це означає, що електроніка повністю самостійно зможе керувати автомобілем, проте для водія будуть передбачені органи ручного управління. У Volkswagen називають Trinity Project «машиною часу», натякаючи на те, що у людей буде більше можливостей займатися своїми справами під час їзди.



Раніше стало відомо, що керівництво Volkswagen обговорює можливість розробки серійного електричного кабріолета, який створять на базі нової моделі ID.3. Нова модульна архітектура MEB, розроблена Volkswagen спеціально для електричних машин нового покоління, передбачає використання різних типів кузова. Німці вже створили електрокар з відкритим верхом: два роки тому на Женевському автосалоні Volkswagen представив електричний пляжний баггі ID Buggy, приблизно «на 70% готовий до серійного виробництва».

Першим серійним електрокаром Volkswagen нового покоління став хетчбек ID.3, європейські продажі якого стартували влітку 2020 року. Запуск моделі кілька разів відкладали через велику кількості системних збоїв і помилок, виявлених під час випробувань, проте тепер ID.3 входить до списку найбільш популярних електрокарів на ринку.

Слідом за ID.3 Volkswagen випустить електричний кросовер, мінівен і флагманський седан. Всього до 2025 року під брендом Volkswagen планують запустити в серію понад 20 автомобілів з електричними силовими установками.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»