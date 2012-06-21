Спортивний прототип Volkswagen ID. R встановив новий рекорд швидкості серед електрокарів на німецькій гоночній трасі Нюрбургринг. Про це йдеться в прес-релізі компанії.
Відзначається, що електрокар, яким керував французький пілот Ромен Дюма подолав трасу за 6 хвилин і 5,336 секунди з середньою швидкістю 206,96 км / ч. При цьому гонщик на 40,564 секунди поліпшив попередній рекорд, встановлений британцем Пітером Дамбрек в 2017 році.
Автомобіль Volkswagen ID. R, на якому проводився заїзд, оснащується двома електродвигунами загальною потужністю 680 к.с. від 0 до 100 км / год купе розганяється за 2,25 с. максимальна швидкість машини складає 240 км / ч.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»