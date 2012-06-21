Ефективними способами зменшення трудової міграції є стабільно високий рівень зростання і детінізація економіки України. Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
«Провів нараду з питань трудової міграції. Обговорили, як зменшити темпи відтоку українців за кордон і як забезпечити українські підприємства кваліфікованими кадрами. Вважаю, що ефективними способами зменшення трудової міграції є стабільно високий зростання і детінізація економіки України », — написав він.
Також Гройсман додав, що «потрібно платити гідну заробітну плату українцям». «У цьому році ми плануємо вийти на середню зарплату по країні в 10 тис. грн і це важлива позитивна тенденція», — додав він.
Нагадаємо, за кордоном працює п'ять мільйонів громадян України. Це інформація в.о. голови Державної служби зайнятості Валерія Ярошенка станом на кінець лютого 2018 року, з посиланням на дані Міністерства закордонних справ України. За його словами, неможливо зупинити хвилю міграції, але можна зробити все можливе, щоб українці там мали захист і повернувшись додому мали подальші гарантії.