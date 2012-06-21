Створення цифрової держави — без корупції, черг і бюрократії, де у всіх є інтернет, де всі мають цифрові навички на високому рівні, де послуги можна отримати в кілька кліків, держави, яка ухвалює ефективні рішення. Міністерство цифрової трансформації продовжує торувати шлях до створення саме такої ідеальної цифрової держави. На цьому віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, презентуючи проєкти національного масштабу, які реалізують і реалізовуватимуть, аби Україна увійшла до ТОП-20 цифрових держав світу.