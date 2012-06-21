Президент України Володимир Зеленський привітав NASA з успішним польотом марсіанського вертольота Ingenuity.
"Технології перемагають. Вітаю NASA з першим польотом Mars Helicopter! Пишаюся, що серед його розробників - українець Ігор Панченко", – написав Зеленський у Twitter.
"Україна розвиває напрацювання своїх конструкторів за попередні десятиліття й наразі планує запуск супутника "Січ-2-30", - додав президент.
Як повідомлялося, вертоліт-дрон Ingenuity ("Винахідливість"), який прибув на Марс разом із марсоходом Perseverance ("Наполегливість"), у понеділок здійснив перший випробувальний політ. Висота першого польоту, який тривав майже 20 секунд, становила приблизно три метри.