Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників та ветеранів Служби безпеки України з професійним святом та 29-ю річницею створення СБУ.

Глава держави відзначив важливість захисту національної безпеки України та висловив подяку працівникам СБУ за щоденну важку та масштабну роботу.

«Саме ваша спецслужба закриває найширше поле дій, реагуючи на загрози по всій Україні: і в мирних містах, і на передовій, і на окупованих територіях», – констатував Володимир Зеленський у своєму привітанні.

Серед здобутків Служби безпеки України Президент назвав затримання терористів, запобігання терактам, протидію інформаційним загрозам та іноземним агентам, ліквідацію потужних злочинних угруповань і податкових «скруток» на мільярди гривень.

«Можна багато й довго говорити про ваші досягнення, але і вам, і мені вони чудово відомі. Більш того, я впевнений, що завдяки вашим принципам ви працюєте не для красивої статистики. І не для власної слави, а заради слави України», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави звернув увагу й на ті перемоги службовців, які, на його переконання, могли несправедливо залишитися для громадян «поза кадром».

«Хочу відзначити високу заслугу Служби безпеки України у зборі та підготовці матеріалів для останніх рішень РНБО. Без вашої роботи довгоочікуване для українців відновлення справедливості було б неможливим», – наголосив Президент.

За його словами, серед стратегічних завдань СБУ – реформа та перетворення Служби безпеки відповідно до моделі найкращих світових спецслужб, а також підготовка до деокупації Донбасу.

«Я впевнений, що завдяки вашим знанням, досвіду та мужності всі ці завдання обов’язково будуть виконані», – резюмував Глава держави.

Президент подякував спецслужбовцям за сумлінну працю, відвагу, патріотизм та вірність присязі, побажав їм та їхнім родинам здоров’я й достатку.