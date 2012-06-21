Президент Володимир Зеленський заявив, що так звана «‎гра м’язами» у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону є традиційною справою Російської Федерації, якою вона намагається створювати атмосферу загрози і тиску під час переговорів.

Україна готова до таких дій, запевнив глава держави у дописі на Фейсбуці.

«‎Нарощування присутності російських військ на кордоні з Україною. Гра м’язами у форматі військових навчань і можливі провокації вздовж кордону – це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас – тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності. Наша армія – це не лише сила та міць, це також мудрість і виваженість. Наша держава – це єдність. Ми завжди готові до будь-яких провокацій», – зазначив Президент.

Водночас Зеленський підкреслив, що ескалація на сході України помітна з початку року. За його словами, тільки за перші місяці Україна має 20 загиблих і 57 поранених.

Крім того, він зауважив, що санкції проти Віктора Медведчука, «голосна та тверда» позиція щодо незалежності України та просування до миру й беззаперечна підтримка з боку західних партнерів дратують ворога, що вторгся на Донеччину й Луганщину та окупував Крим.

Водночас глава держави наголосив, що Україна хотіла б повернутися до тих умов, коли режим припинення вогню діяв ефективніше – як з 27 липня 2020 року, коли впродовж місяців було в десятки разів менше поранених і загиблих.

«Процес перемовин щодо миру нелегкий. Але ніхто й не сподівався, що буде легко. Завжди боляче втрачати наших людей. Кожна звістка про загибель дається з болем сім’ям, родичам, усім українцям і мені як Президенту. Саме тому ми не зупиняємось і домовляємося про перемир’я як про найшвидший тактичний крок. Наша ж стратегія – обов’язково мир і повернення наших людей і територій», - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони попередило, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій проти України.