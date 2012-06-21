Президент України Володимир Зеленський заявив, що введення санкцій проти проросійських каналів «112 Україна», NewsOne і ZIK було важким, але виправданим рішенням.
За його словами, це є проявом боротьби країни в інформаційній війні за правду і європейські цінності. Про це він написав у своєму Twitter.
«Санкції – важке рішення. Україна рішуче підтримує FreedomOfSpeech. Ні пропаганді, що фінансується країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність – це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності», – підкреслив гарант.
Відзначимо, що раніше прес-секретар президента Юлія Мендель також пояснила анулювання ліцензій зазначених телеканалів тим, що вони стали інструментом пропаганди в руках Росії.
Нагадаємо:
Володимир Зеленський указом ввів персональні санкції РНБО проти правої руки Медведчука Тараса Козака. Обмежувальні заходи застосовуються на 5 років.
Йдеться зокрема про анулювання ліцензій телеканалів – «112 Україна», NewsOne, ZIK.
Також з'ясувалося, що Україна наклала санкції і на літаки Медведчука і Козака, якими політик і його права рука постійно користувалися для прямих перельотів у РФ.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»