Президент України Володимир Зеленський заявив, що введення санкцій проти проросійських каналів «112 Україна», NewsOne і ZIK було важким, але виправданим рішенням.

За його словами, це є проявом боротьби країни в інформаційній війні за правду і європейські цінності. Про це він написав у своєму Twitter.

«Санкції – важке рішення. Україна рішуче підтримує FreedomOfSpeech. Ні пропаганді, що фінансується країною-агресором, яка підриває Україну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції. Боротьба за незалежність – це боротьба в інформаційній війні за правду і європейські цінності», – підкреслив гарант.

Відзначимо, що раніше прес-секретар президента Юлія Мендель також пояснила анулювання ліцензій зазначених телеканалів тим, що вони стали інструментом пропаганди в руках Росії.

Нагадаємо:

Володимир Зеленський указом ввів персональні санкції РНБО проти правої руки Медведчука Тараса Козака. Обмежувальні заходи застосовуються на 5 років.

Йдеться зокрема про анулювання ліцензій телеканалів – «112 Україна», NewsOne, ZIK.

Також з'ясувалося, що Україна наклала санкції і на літаки Медведчука і Козака, якими політик і його права рука постійно користувалися для прямих перельотів у РФ.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

