Президент Володимир Зеленський дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який складатиметься з 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Глава держави заявив у виступі на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

"Сьогодні відбувається перший захід, яким ми починаємо серію 30 масштабних щотижневих форумів в Україні. Це старт великого суспліьного діалогу за участі влади, громадськості, наших міжнародних пратнерів, українських експертів, науковців, журналістів і просто всіх звичайних громадян України. Протягом наступних місяців, окрім COVID-19, ми будемо говорити про безпеку та оборону, мир та війну, Крим і Донбас, комунальні тарифи, судову та антикорупційну системи, сільське господарство, діджиталізацію та інфрастуктуру, освіту, науку, культуру і спорт, про медичну і соціальну сфери, про українську промисловість, екологію, місцеве самоврядування та багато інших дуже важливих речей, що є опорами нашої незалежності", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що весь цей рік, коли Україна святкуватиме 30-річчя здобуття Незалежності, буде сповнений низкою заходів та важливих подій, а формат святкування 24 серпня буде для України безпрецедентним.

"Але 30 років Незалежності - це не просто дата і свято, це час, коли варто підбивати попередні підсумки, визнавати помилки, робити правильні висновки, ставити амбітні цілі й разом рухатися вперед. Для цього всім нам потрібна довга, грунтовна, можливо, непроста, але чесна розмова. Тому щотижня це місце ставитиме майданчиком для головних тем України, місцем діалогу, запитань. відповідей, а найголовніше - пошуку та генерації рішень", - акцентував Президент.

У цьому контексті Глава держави закликав усіх наших громадян стежити за дсикусіями, особливо в контексті прийняття закону про народовладдя та майбутніх референдумів в Україні.

"Ці форуми можуть дати вам розуміння багатьох процесів, корисну інформацію та відповіді на дуже важливі запитання", - переконаний Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві розпочав роботу триденний Всеукраїнський форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

Захід відбувається у КВЦ "Парковий". У відкритті форуму взяв участь Президент Володимир Зеленський. Згідно з порядком денним, на заході очікується участь Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, представників уряду, Верховної Ради, Європейського Союзу.

Планується, що на форумі обговорюватимуть плани уряду на 2021 рік щодо подолання пандемії, зокрема, заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.