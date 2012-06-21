Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусної хвороби COVID-19.

Глава держави зробив щеплення на території військового мобільного госпіталю № 59 разом з військовими лікарями та захисниками, які виконують бойові завдання на передовій і вже проходять планову вакцинацію.

Про це Глава держави написав у Твіттері.

Президент вакцинувався під час робочої поїздки в зону проведення Операції Об’єднаних сил вакциною Covishield, розробки Oxford/AstraZeneca.

"Вакцинувався проти COVID-19. Зробив це на передовій із нашими військовими як Верховний головнокомандувач, тією самою вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії, яка першою була доставлена в Україну і отримана мільйонами людей у світі. Вакцина допоможе нам знову жити без обмежень", - зазначив Зеленський.

Військовослужбовці, з якими вакцинувався Президент, розповіли, що перед процедурою всім провели огляд – поміряли температуру, тиск та сатурацію. Після щеплення всі почувалися добре.

«Я вирішила: якщо матиму щеплення вакциною, то буде імунітет, буде добре», – зазначила військовослужбовець ЗСУ Аліна.

Військові зауважили, що процедура була безболісною.

«Звісно, у кожного своя думка, але вважаю, що вакцину робили розумні люди. Почуваюся нормально, як і до щеплення», – сказав один з військовослужбовців.

Перед щепленням Глава держави дав письмову згоду на отримання вакцини. Володимиру Зеленському повідомили про можливий побічний ефект – підвищення температури.

«Це нормально, таке може бути після кожної вакцини», – зауважив Президент.

Він наголосив на важливості вакцинації від COVID-19.

«Щеплення важливе. Я знаю, що таке COVID-19, бо хворів на цю недугу. Тому всім пропоную обов’язково вакцинуватися. Незважаючи на те, що я перехворів на COVID-19, у мене рівень антитіл дуже низький», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що вакцинація допоможе подолати пандемію та повернутися до звичайного способу життя.

«Я вважаю, що ця вакцина (Oxford/AstraZeneca (Covishield). – Ред.) якісна, вона одна з найкращих у світі. Побороти COVID-19 тільки засобами захисту остаточно неможливо. Вакцинуватися доведеться. Я вважаю, що вакцина – це реальний шлях повернення до нормального життя», – зазначив Глава держави.

Також Володимир Зеленський ушанував пам’ять медиків, які загинули, рятуючи життя українських військовослужбовців. Президент поклав квіти до пам’ятного знака на честь загиблих.