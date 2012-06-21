Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом підпише указ щодо реалізації трирічної Стратегії розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства, яка була презентована під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Розвиток правосуддя».

Під час відеовключення до Всеукраїнського форуму з контрольного пункту в’їзду/виїзду (КПВВ) «Щастя» в Луганській області, де Володимир Зеленський перебуває разом з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, Глава Української держави зазначив, що європейські партнери підтримують українську владу не лише у врегулюванні конфлікту на Донбасі, а й у багатьох інших питаннях, зокрема у проведенні судової реформи та вдосконаленні судової системи України.

«Вчора на форумі була презентована трирічна Стратегія розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства. Для втілення її у життя я налаштований найближчим часом підписати відповідний указ», – зазначив Президент України.

Володимир Зеленський також висловив подяку Президенту Європейської ради та в його особі – усьому Євросоюзу за важливу експертну допомогу для побудови в нашій державі стійкої та незалежної судової системи.

Зі свого боку Шарль Мішель, який вперше відвідує Україну з візитом, запевнив у підтримці Європейським Союзом суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України та проведення реформ.

«Дуже важливий поступ ми маємо під вашим проводом, пане Президенте. І багато треба зробити у судовій реформі, боротьбі з корупцією. Українські громадяни заслуговують на судову систему, що поважатиме правосуддя, застосовуватиме його й демонструватиме, що немає безкарності для злочинів», – наголосив він під час відеовключення.

За словами Президента Європейської ради, судова реформа також сприятиме поліпшенню бізнес-клімату в Україні.

«Пане Президенте, ми – ваші друзі. Ми будемо вас підтримувати на кожному етапі вашого шляху до верховенства права й реформи судової системи в Україні», – наголосив Шарль Мішель.