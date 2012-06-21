Іспанська берегова охорона врятувала українського боксера Володимира Кличка і його сім'ю з яхти, яка загорілася у Середземному морі. Про це у сьогодні повідомило німецьке агентство DPA.
За даними агенства, пожежа спалахнула на судні, коли воно прямувало з іспанського острова Ібіца на Мальорку і знаходилося приблизно в 11 кілометрах від берега. Пожежна служба Мальорки взяла ситуацію під контроль.
Як зазначає агентство, загоряння виникло в машинному відділенні. Що стало причиною пожежі, не повідомляється.