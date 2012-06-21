Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Волонтерська премія «Євромайдан SOS» — всеукраїнська недержавна нагорода, що вручається за особливий внесок у розвиток волонтерського руху в Україні «звичайним людям, які роблять надзвичайні речі». Премія заснована громадською ініціативою «Євромайдан SOS» у листопаді 2014 року, коли масштабний волонтерський рух в України став визначальною відповіддю на нові виклики, з якими після Революції Гідності зіштовхнулася Україна у боротьбі з російською збройною агресією. Вручення премії відбувається на урочистій церемонії, яка щорічно проходить у Києві.
Ось і цього разу до Києва з’їхалися номінанти премії з багатьох областей. Тут були донори, парамедики, ті, хто допомагав на фронті. Серед них — і переселенець з Луганська, а нині житель Черкас, Віталій Андрієць. Заснувавши майстерню «Мудрий тесля», він уже три роки дає уроки життєвої мудрості та прищеплює теслярські навички юним черкащанам. Волонтер безплатно проводить заняття з теслярства для дітей віком від семи до десяти років.
Організувавши власну майстерню, разом із помічниками опікується п’ятьма групами, де загалом 40 дітей. Тут вони здобувають перші навички роботи з деревом, як кажуть мами, «вчаться тримати молоток». Разом з тим наставники виховують у своїх учнів терпіння, наполегливість, вчать користуватися інструментами. Оскільки заняття відвідують в основному хлопчики, в яких немає батька, такі заняття дуже допомагають у формуванні характерів, вихованні якостей справжнього чоловіка.
Серед тих, хто першими поздоровив Віталія з відзнакою, була й координаторка волонтерської премії «Євромайдан SOS 2019» Дар’я Бичкова, яка розповіла, що випадково прочитала у Фейсбуці про черкаську майстерню «Мудрий тесля» й вирішила номінувати її засновника на волонтерську премію, адже його діяльність відповідає всім необхідним критеріям.
Разом із 123 представниками різних міст України, до Києва на урочисту церемонію приїхали й номінанти з Умані. Як розповіла волонтер Уманської громадської міськрайонної волонтерської організації «Разом» Інна Титаренко, за чотири роки їхні «павучки» відправили на передову 226 маскувальних сіток, а це майже одинадцять тисяч квадратних метрів маскувального полотна. Недавно активісти закликали уманчан долучитися до акції «Зроби гостинець для захисника». Чимало з них уже відгукнулося на їхній заклик.