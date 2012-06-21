Чорнобиль. Минуло 34 роки, а це слово полум’яніє чорним вогнищем скорботи. Квітнево-травневі дні 1986 року — дні страху і самопожертви, які вразили світ. Це дні, коли люди, не маючи належного захисту, вийшли на боротьбу з розбурханим атомом. 600 тисяч героїв ліквідовували наслідки аварії, десятки померли від променевої хвороби, тисячі — через віддалені наслідки опромінення. І ми не можемо й не маємо права забувати про це.

У День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Президент Володимир Зеленський, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поклали квіти до пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля» і меморіального кургану «Героям Чорнобиля» в Києві. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих ліквідаторів.

Катастрофу на ЧАЕС вважають найбільшою за всю історію ядерної енергетики за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей та економічним збитком. Цей вибух назавжди змінив довкілля, людство й історію.