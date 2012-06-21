Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозує подальше погіршення ситуації з коронавірусом. Про це оголосив у четвер, 19 листопада, директор управління ВООЗ по Східному Середземномор'ю Ахмед аль-Мандара.

«Період, що гряде, буде важким і, можливо, ще більш важким, ніж за останні дев'ять місяців пандемії нового коронавірусу. І створення вакцини не означає кінця пандемії», – наводить його слова Waco Tribune Herald.

За словами аль-Мандара, наразі на фінальній стадії розробки знаходяться чотири вакцини, проте жодна з них остаточно не зареєстрована.

«Вакцина не буде схвалена до тих пір, поки не буде забезпечена її повна безпека для людей», – уточнив він.

При цьому, за словами регіонального директора ВООЗ, наступ зими безпосередньо не пов'язане з ростом заражень вірусом. Однак у порівнянні з літнім сезоном, люди взимку проводять більше часу в закритих приміщеннях, тому швидкість поширення вірусу збільшується.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»