У Харкові віце-прем’єр-міністри України та Польщі Павло Ро­зенко та Пьотр Глінський взяли участь у вшануванні пам’яті жертв Катинського злочину. Вони поклали вінки до Меморіалу жертвам тоталітаризму, вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання та взяли участь у богослужінні.

Виступаючи біля Меморіалу жертвам тоталітаризму, Павло Розенко наголосив: «Сьогодні ми можемо з упевненістю констатувати, що стратегічне партнерство між Україною і Польщею діє і йому нема альтернативи. Між нашими народами не існує жодних проблемних питань, які ми були б не здатні владнати шляхом діалогу в дусі дружби та добросусідства». Він зазначив, що останнім часом негативні емоції почали вгамовуватися і обидві сторони проявили відкритість до подальшої співпраці.

«Але хай які ті емоції — нашим спільним дороговказом має бути прагнення жити в мирі та злагоді, будувати наші відносини на тому, що об’єднує, а не ділить. Наш спільний ворог — путінська Росія — підступний і хоче, щоб ми ніколи не дійшли згоди з чутливих питань нашого історичного минулого. Але я переконаний: Путіну й нашим ворогам ще зарано відкорковувати шампанське, бо наші народи вміють робити правильні висновки з історії. Так, історію ми не змінимо, але можемо творити сучасне і майбутнє! Мудрість народів полягає в тому, щоб навіть найбільш спірні моменти і виклики вони могли перетворити на нові можливості й перспективи співпраці», — підкреслив віце-прем’єр-міністр.

Павло Розенко переконаний, що в умовах нинішніх викликів і загроз спільній безпеці Україна та Польща здатні відкрити новий етап конструктивних відносин і співпраці, зокрема з питань історичної пам’яті. «І це стане ще одним нашим спільним знаряддям у протистоянні злочинним намірам російського агресора», — зазначив віце-прем’єр-міністр України. І висловив вдячність Президенту Польщі, уряду Польщі і всьому польському народові за беззаперечну та послідовну підтримку територіальної цілісності та незалежності України.

Стало відомо, що дослідники двох країн планують створити цикл документальних фільмів «Польща — Україна. Слідами історичної спадщини». У понад ста документальних фільмах повинні бути представлені пам’ятники старовини, пов’язані з польсько-українською історією. Серед них і найбільш відомі місця — Кам’янець-Подільська фортеця, Хотин, Збараж і Львів, і не такі вже й відомі — замок у Підгірцях, Поморяни і Золочів (у Львівській області).

«Фортеці, замки, палаци і костели — це свідчення величі давньої Речі Посполитої, — пояснює ініціатор проекту голова Польського інституту в Києві Бартош Мусяловіч. — Ми хочемо показати масштаб, велич і розмір цієї спадщини. Тим самим продемонструвати потенціал держави, в якому ця спадщина виникала».

Цикл коротких документальних фільмів поширюватиметься і в Польщі, і в Україні. Також проект має на меті звернути увагу на поганий стан об’єктів. «Нерідко він критичний, — каже український історик Олександр Алфьоров. — Це насамперед фортеця в Жовкві, Підгорецький замок, але також, наприклад, Клеванський замок. Ці пам’ятники потребують якнайшвидшого втручання».

Проект реалізує «Товариство інтеграції Польща-Схід», а фінансує Міністерство закордонних справ Польщі.

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«Урядового кур’єра»