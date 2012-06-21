Спроби поширення шкідливих документів через cистему електронної взаємодії органів виконавчої влади зафіксував Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО. Метою атаки було масове зараження інформаційних ресурсів держорганів.

«Шкідливі документи містили макрос, який під час відкриття файлів приховано завантажував програму для віддаленого управління комп’ютером. Способи та засоби реалізації цієї кібератаки дають змогу пов’язати її з одним із хакерських шпигунських угруповань з Російської Федерації», –– повідомляє пресслужба РНБО. Найвідомішими та наймасштабнішими атаками такого типу стали NotPetya, спрямована на пошкодження української інфраструктури 2017 року, і Solorigate –– кібершпигунська операція Росії 2020––2021 років, яку розслідують у США, повідомляє УНІАН.

Із 18 лютого фіксують масовані DDoS-атаки на український інтернет-сегмент, переважно на вебсайти сектору безпеки і оборони. Встановлено, що джерелом цих скоординованих атак були ІР-адреси, які належать певним російським мережам обміну трафіком.