Найближчим часом ціни на алкоголь і тютюн суттєво зростуть. Підвищення вартості цієї продукції буде тривати до 2026 року включно. Це було однією з умов договору про асоціацію України з ЄС.
Цієї осені горілка в Україні подорожчає на 12%, вина – на 20%, коньяк і бренді виростуть в ціні на 10%. У
Мінекономрозвитку так пояснили прийдешнє підвищення:
"Відбулося значне підвищення цін на комплектуючі, тару, спирт, логістику. Відповідно сьогоднішні ціни не відповідають реаліям і потребують коригування".
В уряді також заявили про те, що ціни не переглядалися з осені минулого року на відміну від темпів інфляції. Представники алкогольної індустрії вітають рішення українських законодавців і пропонують оперативно зайнятися питанням підвищення цін на алкоголь відповідно до зростання цін на спирт.