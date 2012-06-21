Національний університет «Острозька академія» започаткував семиденний марафон безперервного читання поезії задля встановлення рекорду України. Із 7 червня в режимі онлайн студенти та викладачі читали поезію українських авторів і твори світових класиків в українському перекладі. «Європарламент оголосив 2018-й Роком культурної спадщини в Європі. Тому наша мета — популяризувати українську мовно-поетичну спадщину як повноцінну частину європейської культури та формування в молоді поваги до української мови», — розповів ректор Національного університету «Острозька академія» Герой України Ігор Пасічник.
Розпочали з поезій Герасима Смотрицького — першого ректора академії. Продовжили першу добу читання творами авторів, які писали про Острог. Потім поетична естафета перейшла до Полтавського національного технічного університету, Донецького державного університету управління, Львівського національного аграрного університету, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г. Сковороди. І завершилася 13 червня в інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
«Острозька академія потрапить до Книги рекордів України увосьме, щоправда, тепер разом з іншими вишами у номінації «Масові заходи — безперервне читання поезії українською мовою», — каже представник Національного проекту «Книга рекордів України» Олександр Шустерук.
До слова, Острозька академія є і в Книзі рекордів Гіннесса — з рекордом, встановленим до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Тоді за 456 годин безперервного читання три тисячі учасників перечитали «Кобзар» 45 разів.