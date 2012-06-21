Під час відпустки, яку 34-річний геолог Ленс Карлсон проводив на західноавстралійському пляжі, його атакував лютий восьминіг. У відеоролику, який геолог поширив у соцмережах, можна побачити, як великий восьминіг, що заплив на мілководдя, нападає на науковця. Коли Ленс Карлсон спробував вийти з води, істота рушила за ним, хапаючи щупальцями за руку і спину. Від цього на його шкірі залишилися червоні сліди.

Як повідомляє агентство Reuters, Ленс Карлсон розповів, що вийшов уранці разом із дворічною дочкою на пляж у затоці Географа неподалік міста Перт, шукаючи зручне місце для плавання. Раптом побачив у воді щось схоже на хвіст сірого ската. Коли зрозумів, що це великий восьминіг, став знімати його. У цей момент морська істота вистрибнула з води, вдаривши його щупальцями. «Восьминіг кинувся на мене, я був вражений», — розповів Ленс Карлсон журналістам.