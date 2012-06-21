Ще недавно вважалося, що двофазний сон, що складається з повільної і швидкої фази, є тільки у птахів і ссавців. Але потім двофазний сон знайшли у бородатих агам. Щось, схоже на зміну фаз сну, знайшли і у риб. І ось зараз в iScience опубліковано статтю про те, що двофазний сон є і у восьминогів.

Дослідники з Федерального університету Ріу-Гранді-ду-Норті спостерігали за восьминогами в лабораторних акваріумах. Сплячі восьминоги ставали блідими, а їх очі звужувалися до ледь помітної щілинки. Але через якийсь час очі восьминога починали сіпатися, присоски – скорочуватися, а шкіра наливалася яскравим кольором. Все виглядало так, як ніби у восьминогів починався швидкий, або REM-сон, з рухами очей. Правда, про швидкий сон можна було судили тільки за зовнішніми ознаками, а що в цей час відбувається у восьминогів у голові, поки невідомо.

Швидкий сон у восьминогів повторювався кожні півгодини або годину і тривав зовсім недовго, всього 40 секунд, потім восьминіг знову блід і заспокоювався. Дуже короткий швидкий сон властивий птахам і рептиліям, тому восьминогів у цьому сенсі більш коректно порівнювати з ними, а не зі звірями. Є дані, що схожим чином, зі зміною двох фаз, сплять і каракатиці, які, як і восьминоги, відносяться до головоногих молюсків. Головоногі відомі досить розвиненим мозком, і двофазний сон – зайве тому

підтвердження.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»