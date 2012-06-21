У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» №134 (6497) опубліковано постанову Кабінету Міністрів України № 604 від 10 липня 2019 року «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті».
Цей Порядок визначає процедуру надання статусу учасника бойових дій особам, визначеним пунктом 16 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Статус учасника бойових дій надається особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) «Поліська Січ», Української народної революційної армії (УНРА), Організації народної оборони «Карпатська Січ», Української військової організації (УВО), збройних підрозділів Організації українських націоналістів (далі — особа).
Постанову прийнято з метою реалізації права вищезазначеної категорії осіб щодо надання їм зазначеного статусу та отримання відповідних пільг і гарантій.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»