Як і ми, рибам потрібен кисень, щоб вижити. Але щоб дихати, більшість з них подає воду з киснем у рот, прокачуючи її через свої зяброві камери, а потім виштовхує з зябрових щілин. Нещодавно вчені вперше побачили, що риба «затримує» дихання, іноді до 4 хвилин за один раз.
Відеоролики, зняті у кількох місцях у Атлантичному і Тихому океанах, показують вісім глибоководних трун, які тримають велику кількість води в своїх камерах зябер без будь-яких ознак вдиху або видиху. Коли труни нарешті випускають воду через кілька хвилин, їх тіла здуваються на 20-30%. Саме їх величезні зяброві камери дозволяють цій рибі зберігати такі великі обсяги води протягом декількох хвилин, повідомляють дослідники в журналі біології риб.
Чому вони це роблять? Вчені припускають, що затримка дихання на довгі проміжки може допомогти ледачим рибам-трунам зберігати енергію, яку вони інакше використовували б для активного перекачування води. Роздування до такого величезного розміру може також відлякувати потенційних хижаків.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»