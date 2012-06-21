У Китаї вперше показали незвичайний автомобіль майбутнього, побудований на базі Ford Gyron, який зійшов з конвеєра у 1961 році. Розробка належить інженеру Чжу Ліньюнь.
В автомобілі немає педалі газу і рульового колеса. двоколісний автомобіль управляється за допомогою смарт-екрану на 24 дюйми і простою комп’ютерною мишею. Самобалансуючий транспортний засіб здатний їздити автономно.
«Потенційний інвестор не впевнений у моїй ідеї, але я переконаний, що за нею майбутнє міського транспорту. Автомобіль легко управляється, витончений, споживає мало енергії», — розповів творець після випробування моделі під кодовою назвою 1703.
Новинка розрахована на одну людину, тому має ринкові перспективи. триметровий автомобіль може розвивати швидкість до 100 км/год. Старт продажів заплановано на 2020 рік. Випробування проводять фахівці компанії Lingyun Intelligent Technology Co.