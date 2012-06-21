Очікувана новинка від німецького бренду піддалася багатьом змінам, що зачепила практично всі основні агрегати автомобіля.
Продажі нового BMW X1 2020 модельного року стартують в Північній Америці лише в кінці осені, проте офіційно представити рестайлінговий кросовер баварський автогігант наважився зараз. В автомобілі змінився екстер'єр та інтер'єр, а також оснащення, але силовий агрегат залишився недоторканим.
Як і раніше, BMW X1 буде оснащуватися турбочетвіркою на 2,0 літра і 228 кінських сил, він матиме 8-ступінчасту автоматичну коробку передач. Автомобіль отримає і перероблену радіаторну решітку, а також «свіжі» світлодіодні ДГЗ і нову форму фар. Що стосується корми «німця», то тут можна відзначити появу L-подібну оптику, а також розширені патрубки вихлопу.
В інтер'єрі BMW X1 також відбулися значні зміни. Відтепер автомобіль оснастять стильним селектором перемикання передач, оригінальною обробкою сидінь і салону, невеликими проекторами для відкриття дверей, 8,8-дюймовим сенсорним дисплеєм мультимедійної системи і багатьом іншим. Цінники BMW X1 оголосять ближче до початку продажів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»