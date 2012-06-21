У Талліні у вівторок, 26 січня, прийняв присягу новий уряд Естонії, вперше в історії країни його очолила жінка - голова Партії реформ Кая Каллас.

Виступаючи в парламенті країни, 43-річна Каллас заявила, що новий кабінет, в складі якого - сім жінок, стане "урядом зростання", пише Deutsche Welle. Серед першочергових завдань вона назвала подолання наслідків економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд запропонувала Каї Каллас сформувати уряд після відходу в відставку 13 січня колишнього прем'єр-міністра, голови Центристської партії Юрі Ратас через звинувачення в корупції.

Як повідомляє агентство dpa, в розслідуванні проти цієї партії йдеться про спірний державний кредит. Проте, партія екс-прем'єра увійшла в коаліцію для створення нового уряду. Центристська партія і Партія реформ з моменту здобуття Естонією незалежності в 1991 році є двома провідними політичними силами країни і займають в парламенті 59 місць з 101.

Кая Каллас - колишній депутат Європейського парламенту, яка входила до Альянсу лібералів і демократів за Європу. Вона - дочка одного з творців Партії реформ, колишнього прем'єр-міністра і колишнього члена Єврокомісії Сийма Калласа.