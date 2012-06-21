Ним став індійський блог T-Series, автор якого - заклятий ворог найвідомішого YouTube-блогера Фелікс Чельберг (PewDiePie).
Причому, якби не боротьба з PewDiePie, навряд чи б T-Series досяг таких результатів. За останні два місяці канал набрав майже 10 мільйонів передплатників. Війна з PewDiePie ж почалася в серпні 2018 року, коли Фелікс заявив, що може легко обігнати T-Series і попросив своїх фанатів про допомогу.
Проте, фанати так і не змогли допомогти PewDiePie виграти гонку. Зараз у нього 96,1 мільйонів передплатників.
Канал T-Series належить музичній компанії з Індії. На ньому постійно публікуються нові кліпи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»