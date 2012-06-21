Морські біологи з Бельгії та Нової Зеландії вперше зафіксували біолюмінесценцію у чорної акули, що плаває у глибоководній зоні біля берегів Нової Зеландії. Ніколи раніше вчені не спостерігали світіння у таких великих хребетних. Результати дослідження опубліковані в журналі Frontiers in Marine Science.

Дослідники з Католицького університету Лувена в Бельгії і Національного інституту водних і атмосферних досліджень (NIWA) у Новій Зеландії виявили біолюмінесценцію у трьох видів глибоководних акул, спійманих під час рибного промислу біля східного узбережжя Нової Зеландії в січні 2020 року. Це, зокрема, етмоптерус Etmopterus lucifer та Etmopterus granulosus і чорна акула Dalatias licha.

Біолюмінесценція – виробництво видимого світла в результаті хімічної реакції, здійсненої живими організмами. Це явище широко поширене серед дрібних морських істот, але це перший випадок, коли біолюмінесценцію задокументували у такого великого виду, як чорна акула, або Далатіс.

Її розмір сягає 180 сантиметрів, і тепер це найбільший представник люмінесцентних хребетних, відомий вченим. Раніше вважалося, що біолюмінесценція характерна тільки для її більш дрібних сестер, їх максимальна довжина лише 42 сантиметри. Тому дослідники назвали Далатіс «гігантської акулою, що світиться».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»