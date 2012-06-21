У Києві на Софійській площі 23 червня о 19.00 відбудеться концерт всесвітньо відомих українських солістів, які виступають в театрах «Ла Скала», «Метрополітен-опера», «Ковент-Гарден» і Віденській опері.
У рамках проекту «В Україну повернусь» Людмила Монастирська, Ольга Безсмертна, Маріан Талаба, Зоряна Кушплер і Олександр Цимбалюк виконають фрагменти з популярних світових опер у супроводі симфонічного оркестру Національної філармонії України під відкритим небом.
«Це співаки світового рівня. І щоб послухати когось із них, наприклад, в «Метрополітен-опера», потрібно заплатити 300-500 доларів за квиток. У киян буде унікальна можливість почути їх безкоштовно. До того ж, ви ніде більше не побачите цих артистів разом на одній сцені. Також це складний проект з технічної точки зору, адже на відкритій сцені інша акустика. Звукорежисеру доведеться якісно «визвучити» не тільки співаків, а й кожен інструмент симфонічного оркестру та хор», – зазначив Анатолій Солов’яненко, головний режисер Національної опери і творчий керівник проекту.