У Львівському навчальному центрі військової служби правопорядку в Збройних силах розпочато активну фазу навчання курсантів. Вишкіл військових правоохоронців відбувається за активної підтримки міжнародних партнерів з Великої Британії в межах двотижневого курсу «Бойові дії в місті».
Цей курс дасть змогу українським військовим правоохоронцям поліпшити навички із влучної стрільби та ведення бойових дій у міських умовах. «Ми навчаємо колег правил поведінки в умовах міської забудови, тактики ведення безпечного для цивільного населення бою із супротивником. Особливу увагу звертаємо на ґрунтовне планування операцій та методику ведення бою в приміщеннях», — окреслив план підготовки командир групи інструкторів з Великої Британії лейтенант Девіс.
Цей навчальний курс досить короткий, тому теорії присвячено мінімальну його частину. Решту часу навчальні групи напрацьовують дії у складі штурмової групи з різною чисельністю, повідомляє прес-служба Міноборони.
Навчання військовослужбовців ВСП відбувається для підготовки кваліфікованих кадрів, які стануть основою кадрового потенціалу служби. «Нині у складі цієї навчальної групи є представники Десантно-штурмових, Сухопутних військ, ВСП з різних куточків держави. Чимало курсантів пройшли базовий курс підготовки й тепер здобувають спеціалізовані фахові знання, які згодом передаватимуть у своїх військових частинах. У перспективі наші випускники матимуть змогу брати участь у багатонаціональних операціях із підтримки миру. Важливо, що ми обмінюємося досвідом. Наші військові також мають що розповісти іноземним партнерам, адже більшість виконували завдання за призначенням у зоні ведення бойових дій», — повідомив заступник начальника центру з навчальної роботи майор Олександр Головецький.
Іноземні партнери відзначають завзятість і старанність у навчанні українських військовослужбовців, а сам курс проводять у межах програми навчально-тренувальної місії Великої Британії «ОРБІТАЛ».