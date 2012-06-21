Мер Харкова Геннадій Кернес повідомив, що пам'ятник чотири рази Герою Радянського Союзу Георгію Жукову був повністю відновлений після того, як його знесли на початку літа. Пам’ятник демонтували в рамках закону про декомунізацію України.
Проспект маршала Жукова у Харкові перейменували на проспект Петра Григоренка 2016 року в межах виконання закону про декомунізацію. Водночас на проспекті залишалося погруддя Жукова.
8 травня на сайті міськради Харкова було опубліковано петицію із пропозицією повернути проспекту Григоренка його «історичну назву», а також змінити назву прилеглої станції метрополітену. 9 травня петиція про перейменування проспекту зібрала необхідну для розгляду місцевою владою кількість голосів.
10 травня директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що перейменування проспекту на честь Жукова буде порушенням закону.
2 червня харківські активісти знесли погруддя радянського воєначальника. Кернес заявив, що пам'ятник відновлять.