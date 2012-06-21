Pininfarina Battista за 2,5 мільйона доларів США – гіперкар за ціною літака і з такою ж швидкістю

У Javits Center на Нью-Йоркському міжнародному автосалоні показали гіперкар електрокупе Pininfarina Battista. Вартість красеня перевищує два мільйони фунтів стерлінгів (2,5 мільйона доларів), але експерти стверджують, що він того вартий.

Виробники повідомили, що машина «швидша за винищувач F-16», який може розвивати швидкість 217 миль на годину (майже 350 кілометрів на годину). Як повідомила Daily Mail, Pininfarina Battista розганяється до 100 миль на годину (160 кілометрів на годину) менш ніж за дві секунди. Це швидше, ніж автомобіль F1.

Пробіг на одній зарядці становить 280 миль (450 кілометрів), причому до 80% машину можна зарядити за 40 хвилин. Чотири електродвигуни потужність 1900 кінських сил живлять батареї потужністю 120 кВт / год.

Творці Battista називають своє дітище «першим в світі розкішним електрогіперкаром класу GT». У той час, як бензинові та дизельні автомобілі забруднюють повітря, Pininfarina Battista пропонує «поєднання швидкості і розкоші без почуття провини».

Повідомляється, що буде виготовлено лише 150 автомобілів. У США, Європі та країнах Азії вже зарезервовано по 50 машин. Майбутні власники отримають гіперкари до 2020 року.

ДОВІДКА «УК»

Ці машини стануть першими в лінійці автомобілів з ім'ям Pininfarina, пов'язаним з одним із найвідоміших у світі дизайнерів. Автомобіль названо на честь нині покійного Баттіста Пінінфаніна. У 1930 році він заснував італійський автомобільний дизайнерський будинок Pininfarina, якому наступного року виповнюється 90 років.

Його син Серджіо, який помер у 2012 році у віці 85 років, спроектував кілька найкрасивіших у світі автомобілів. Таких, як, наприклад, Ferrari (1968-1976), Testarossa (1984), Enzo (2002) і Dino.

Зараз сімейне підприємство очолює внук Баттіста Паоло, який сказав, що завжди мріяв увічнити пам'ять діда машиною з його ім'ям.

У компанії вважають, що 90% майбутніх власників машин не будуть користуватися зарядними мережами, але вони в будь-якому випадку будуть збудовані і встановлені до 2021 року. Творці гіперкара пообіцяли, що масивні карбон-керамічні шестипоршневі гальма забезпечать майже миттєве і м'яке гальмування, якому також сприятиме активне заднє антикрило.

Крім того, машина буде працювати на електродвигуні, що означає майже безшумний рух.

У кабіні автомобіля, з обох боків компактного керма, під кутом до водія розташовані два екрани. Звичайні індикатори з приладової панелі прибрали, щоб вся важлива інформація знаходилася перед водієм. Лівий дисплей контролює динаміку і продуктивність, правий – мультимедіа та навігацію. Третій екран, розташований безпосередньо перед водієм, показує швидкість та інші параметри.

У компанії також повідомили, що, незважаючи на те, що головний офіс знаходиться в Німеччині, Battista виготовлятимуть вручну в Італії, на заводі компанії Камбьяно неподалік Турина.

Automobili Pininfarina було засновано в 2018 році індійським концерном Mahindra & Mahindra. Він також купив у 2015 році фірму Pininfarina S.p.A, що займається кузовобудуванням і дизайном автомобілів. Її досі очолює Паоло Пінінфаріна. Automobili Pininfarina знаходиться в Німеччині і займаються виробництвом дорогих дрібносерійних машин. Усю електрику для Battista розробили і поставили фахівці хорватської компанії Rimac.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»