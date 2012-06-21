У Слов’янську на Донеччині на базі платформи ініціатив «Теплиця» відбувся дводенний навчальний фестиваль вуличних культур, що рішуче спростовує стійке уявлення про виключно негативний вплив «вулиці» на виховання підростаючого покоління. Фахівці з Києва та Харкова поділилися вже набутим позитивним досвідом і досягненнями у сфері розвитку вуличних культур, розповіли про механізми співпраці з державними структурами та спонсорами. Цей форум також мав на меті об’єднати активістів з Донецької та Луганської областей довкола проектів Street Culture. «Наша ціль – створити спільноту східного регіону, яка сприятиме розвитку молоді та дітей, урбаністики міста, парків, вуличної інфраструктури та різних фестивалів. Ми приїхали з Харкова та запросили спеціалістів з інших областей для того, аби навчити місцеву молодь розвивати міську вуличну культуру: брейкданс, воркаут, стрітбол, паркурт, скейтбординг тощо», - каже керівник громадського об’єднання «Центр вуличних культур» Єгор Матюхін.
На Донеччині подібний захід відбувся вперше, досі його двічі вже проводили у Харкові, куди були запрошені спікери з Європи, США та Канади.