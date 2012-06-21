Плутон є карликовою планетою Сонячної системи. В основному він складається з каменю і льоду, а за розміром приблизно у шестеро менший за масу Місяця. З дня відкриття у 1930 році і по сьогоднішній день він дуже цікавить дослідників космічного простору.
Нещодавно вчені, проаналізувавши дані, зібрані космічним апаратом NASA під час польоту на планету в 2015 році, змогли виявити поклади аміаку біля розлому, де присутній водяний лід. Дослідники вважають, що це вказує на недавню тектонічну активність і говорить про те, що під кіркою льоду планети існує вода.
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Лід, що містить аміак зазвичай недовговічний і зникає за 450 тисяч – 1 мільярд років. Отримані дані говорять про те, що аміак виявлений на поверхні Плутона, з'явився в результаті кріовулканізму, який говорить (принаймні так вважають автори) про присутність рідкої води в глибинах планети. Тобто, простіше кажучи, вулкани на Плутоні вивергають воду.
Аміак виступає антифризом, який знижує температуру замерзання води. Якщо підповерхневий шар океану планети містить його, це пояснює чому вода там залишається рідкою навіть на такій великій відстані від Сонця.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»