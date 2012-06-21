Вчені попереджають, що Антарктида може стати судним днем для Землі, якщо вулкани під льодом вирвуться на зовні і зроблять планету «непридатною для життя».

На крижаному континенті працює понад 5000 вчених з усього світу, які вивчають незаймані регіони, щоб більше дізнатися про історію Землі і наслідки зміни клімату.

Але дослідники були вражені, коли вони виявили понад 100 сплячих вулканів під крижаним покривом континенту, що зробило його найбільшим вулканічним регіоном на Землі.

Знахідка була особливо важливою, тому що активність цих вулканів могла мати вирішальні наслідки для решти планети.

Якщо станеться виверження, це може ще більше дестабілізувати деякі з крижаних щитів регіону, які вже були ушкоджені земними змінами клімату.

Джон Смеллі, професор вулканології в Університеті Лестера, розповів The Conversation: «Вулкани створюють величезні печери у незайманих льодовиках та величезну кількість талої води. Оскільки Західно-Антарктичний крижаний щит вологий, а не замерзлий до самого дна – уявіть собі кубик льоду на тарілці – тала вода діятиме як мастило і може прискорити швидке ковзання і рух льоду» .

Понад 80% запасів прісної води на Землі зберігаються в льодовиках Антарктиди – цього достатньо, щоб підняти глобальний рівень моря приблизно на 60 метрів, якщо вона розтане, – що зробить планету «непридатною для життя».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»