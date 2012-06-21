Міністерство економічного розвитку і торгівлі поліпшило прогноз зростання ВВП України у 2018 році до 3,2% з 3%, зростання економіки у 2019 році прогнозують на рівні 3%, у 2020 році — 3,8%, у 2021-му — 4,1% . Про це повідомляє УНІАН.Відповідний прогноз соціального та економічного розвитку, розроблений Мінекономрозвитку, схвалили вчора на засіданні уряду. При цьому прогноз інфляції на 2018 рік було погіршено до 9,9% з 9%, у 2019 році зростання цін може становити 7,4% зі зниженням до 5% до 2021-го. Реальний ВВП України у 2021 році перевищить рівень 2013-го на 1,6%.
Раніше повідомляли, що Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки України цього року на рівні 3—3,5%, але вважає його недостатнім для подолання відставання в розвитку економіки та покращення стандартів життя в країні. Згідно з експертним консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту України за підсумками 2018 року може становити 3% з інфляцією до 11,5%.