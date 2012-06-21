Взуття, яке колись належало французькій королеві Марії Антуанетті, продано за 43 750 євро, оголосив аукціонний будинок Osenat у неділю ввечері.

Про це повідомляє агенство Reuters.

Аукціон відбувся у Версалі. Взуття продали за 43 750 євро. Аукціонний будинок не надав жодної інформації про нового власника.

Взуття має довжину 22,5 сантиметра і виготовлене з козячої шкіри та шовку. На п’яті було написано ім’я Марії Антуанетти. Жан-П'єр Осенат, власник аукціонного будинку, сказав, що це повсякденне взуття, яке Королева одягала гуляючи навколо Версальського палацу.

Відомо, що покоївка Марії Антуанетти подарувала його подрузі, в родині якої взуття королеви пробуло понад 200 років.

Марія Антуанетта з династії Габсбургів була дружиною короля Людовіка XVI і, як і він, була страчена в 1793 році під час Французької революції

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»