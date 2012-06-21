У мережі з'явилася інформація про оновлення умов використання WhatsApp. Тепер користувачі будуть зобов'язані ділитися особистими даними з Facebook, щоб і далі користуватися месенджером. Час на «подумати» є до 8 лютого 2021. Саме в цей день усі користувачі, які хочуть і далі використовувати WhatsApp для спілкування, повинні будуть погодитися з новою угодою компанії, повідомляє ArsTechnica.

Месенджер WhatsApp, що належить Facebook, з 2 мільярдами користувачів переробляє свою політику конфіденційності: погодитися ділитися своїми персональними даними з соціальною мережею або видалити свої облікові записи.

Незабаром після того, як Facebook придбав WhatsApp за 19 мільярдів доларів у 2014 році, його розробники вбудували в додаток для обміну повідомленнями найсучасніше наскрізне шифрування . Цей крок розглядався як перемога прихильників конфіденційності, оскільки він використовував Signal Protocol, схему шифрування з відкритим кодом, вихідний код якої переглянули та перевірили безліч незалежних експертів з безпеки.

У 2016 році WhatsApp дав користувачам одноразову можливість відмовитися від передачі даних облікового запису у Facebook. Тепер оновлена політика конфіденційності це змінює. З наступного місяця, у користувачів більше не буде такого вибору.

Деякі дані, які збирає WhatsApp, включають:

♦ номери телефонів користувачів;

♦ номери телефонів інших людей, що зберігаються в адресних книгах;

♦ назви профілю;

♦ фотографії профілю;

♦ повідомлення про стан, зокрема про те, коли користувач був востаннє в мережі.

Що ж до самої інформації, яку додаток буде відправляти «головній компанії», то в її числі будуть і реєстраційні дані, пов'язані з вашим обліковим записом (в тому числі і номер телефону), і дані про транзакції, і пов'язані з послугами дані, в тому числі щодо взаємодії користувачів. Також Facebook буде отримувати інформацію про мобільні пристрої користувачів, IP-адреси тощо.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»